Corona-uitbraak onder klimmers Mount Everest: regering weigert maatregelen

Het coronavirus heeft ook het afgelegen Himalayagebergte bereikt. Een toenemend aantal bergbeklimmers en gidsen is van de Mount Everest en omliggende bergen geëvacueerd, omdat ze besmet zijn. Artsen vrezen een grotere uitbraak, nu in Nepal een nieuwe golf zichtbaar is.

In de schaduw van India, waar elke dag trieste coronarecords sneuvelen, voltrekt zich in Nepal in relatieve stilte een vergelijkbaar drama. Het virus verspreidt zich daar sneller dan waar ook ter wereld. Begin maart waren in Nepal dagelijks nog geen 100 nieuwe gevallen, afgelopen dinsdag al ruim 7500. Dat is een record sinds de uitbraak van de pandemie vorig jaar.

Corona bereikt daardoor nu ook de Himalaya. Steeds meer bergbeklimmers blijken besmet te zijn met het virus. De afgelopen weken zijn verschillende klimmers uit het basiskamp van de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, teruggevlogen naar de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Ze hadden symptomen van Covid-19 en testten bij terugkeer ook positief.

Nepalese media meldden gisteren dat nog eens veertien klimmers, onder wie buitenlanders en sherpa's, van de berg Dhaulagiri gehaald zijn vanwege een besmetting.

Lucratieve industrie

De autoriteiten bagatelliseren de ernst van de situatie. De regering van Nepal doet er alles aan om de lucratieve klimindustrie in de Himalaya in leven te houden. Vorig jaar lagen de expedities volledig stil. Dit voorjaar werd de Mount Everest voor het eerst sinds mei 2019 weer opengesteld. Er is een recordaantal van 408 vergunningen afgegeven. Nepal verdient er miljoenen mee.

De regering ontkent dat sprake is van een uitbraak in het basiskamp van de Mount Everest. Ze weigert te zeggen hoeveel klimmers geëvacueerd zijn. ,,Ik heb gehoord dat er slechts een paar gevallen van longontsteking waren”, zegt Mira Acharya, ambtenaar bij het Ministerie van Toerisme in Nepal, in de The New York Times. ,,Geen coronageval.’'

Artsen vrezen dat het virus zich snel verspreidt onder klimmers en hun Nepalese gidsen. Die zijn extra kwetsbaar, omdat hun immuniteit op grote hoogte slechter is en het zuurstofgehalte in het bloed daar laag is.

Honderden klimmers op de Mount Everest proberen zich tegen het virus te beschermen door zich af te zonderen in hun tenten, terwijl ze zich voorbereiden op een klim naar de 8849 meter hoge top.

Traag

Tegelijk explodeert het aantal besmettingen in Nepal. De stijging komt op moment dat buurland India worstelt met een verwoestende uitbraak. Het vaccineren in Nepal gaat erg traag. Sherpa’s behoren niet tot de eerste groep die een prik krijgt, maar voor hun levensonderhoud zijn de expedities in de Himalaya wel cruciaal.

,,Als er dit jaar geen expedities worden georganiseerd, zal dat een grote klap zijn voor de sherpa-gidsen in de bergsportsector’', zegt sherpa Geljie. Hij had een expeditie naar de Mount Everest op de planning, maar veranderde van gedachten nadat hij hoorde over de uitbraak.

Massatesten

De Oostenrijkse klimmer Lukas Furtenbach waarschuwde vorige maand dat alle klimmers en gidsen zo snel mogelijk getest moesten worden om te voorkomen dat het klimseizoen voortijdig beëindigd zou moeten worden. ,,We hebben dringend massatesten in het basiskamp nodig, waarbij iedereen getest wordt en elk team geïsoleerd wordt’', zei Furtenbach. ,,Dat moet nu gebeuren, anders is het te laat.‘’

De Noorse bergebeklimmer Erlend Ness was vorige maand de eerste die in het basiskamp van de Mount Everest ziek werd. Hij werd per helikopter en ambulance naar een ziekenhuis in Kathmandu gebracht. ,,Ik testte positief op dezelfde dag dat ik vanuit de bergen in Kathmandu aankwam’', zegt Ness telefonisch vanuit Oslo tegen The New York Times.

Een andere klimmer, Steve Davis, meldde vorige maand in zijn blog dat hij positief getest was. Vorige week schreef zijn Poolse collega Pawel Michalski op Facebook dat meer dan dertig mensen met ademhalingsmoeilijkheden per helikopter naar Kathmandu waren overgevlogen. Volgens Michalski zijn die allemaal positief getest.

Overvol

De gezondheidszorg in Nepal kan de nieuwe coronagolf niet aan. Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwde onlangs dat ziekenhuizen overvol zijn. Er is een strikte lockdown in het land.

Toch weigert de regering de klimexpedities in de Himalaya stop te zetten. ,,Expedities worden niet geannuleerd’', zegt Rudra Singh Tamang, de directeur-generaal van de toerismeafdeling, die zelf besmet is met het virus. ,,De Mount Everest is een geïsoleerd gebied, dus er is geen risico op het coronavirus.”

