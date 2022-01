Corona-uitbraak onder Nederlandse skileraren in Kirchberg breidt uit: ‘Kritiek is onterecht’

De Oostenrijkse autoriteiten maken zich zorgen om een corona-uitbraak onder Nederlandse skileraren in Kirchberg. Het aantal besmettingen in de groep loopt op, melden lokale media. Alle wintersporters die daar sinds eerste kerstdag horecagelegenheden hebben bezocht, worden opgeroepen zich uit voorzorg te laten testen.

De groep van buitenlandse - overwegend Nederlandse - skileraren is al sinds 25 december in en rond Kirchberg in Tirol. Ze bezochten onder meer berghutten, cafés en restaurants.

Vrijdag werd bekend dat in de groep negentien besmettingen zijn vastgesteld. Volgens lokale media is dat aantal inmiddels opgelopen. De Tiroler Tageszeitung meldt dat er al 32 besmettingen zijn onder de leraren. De twee skischolen waar ze les geven, zijn gesloten. Het gaat onder meer om Skischule Kirchberg, de oudste en grootste skischool van het dorp. Daar zijn volgens de krant twintig leraren positief getest.

‘Nog nooit meegemaakt’

Eigenaar Fredric Ancey zegt dat het bedrijf sinds de oprichting in 1925 nog nooit zoiets heeft meegemaakt. ,,We hebben meestal meer dan honderd skileraren in dienst”, zegt hij tegen de Tiroler Tageszeitung. ,,Momenteel zijn dat er zestig vanwege de huidige situatie. Al onze skileraren zijn gevaccineerd. Toen belde een Nederlandse skilerares ‘s avonds dat ze symptomen had.”

Ancey heeft gelijk de lokale autoriteiten gewaarschuwd en maatregelen genomen. Een deel van de skileraren verbleef in hetzelfde pand als de vrouw. Uit zelftesten kwamen vervolgens meer besmettingen naar boven. De positief geteste skileraren zijn direct gescheiden van de rest. Ook de niet-besmette leden die in dezelfde accommodatie zaten zijn vervolgens in quarantaine gegaan.

‘Kritiek is onterecht’

Een van hen is de 27-jarige Amsterdammer Lars. Vanuit zijn hotelkamer laat de skileraar weten niet besmet te zijn. De PCR-test voorafgaand aan zijn reis en de dagelijkse zelftesten waren negatief. Via WhatsApp houdt de groep Nederlandse skileraren contact met elkaar. ,,De sfeer is goed en we proberen er het beste van te maken. We zitten al een aantal dagen op onze kamers en zien elkaar niet. Dat voelt best veilig.”

Morgen doet Lars een officiële test en als die negatief uitvalt ‘dan ga ik zeker weer een rondje maken'. Hij weet nog niet of hij dan ook gaat lesgeven. Op sociale media klinkt veel kritiek op de Nederlandse groep skileraren die zich onverantwoordelijk zou hebben gedragen. ,,Onterecht”, zegt Lars. ,,We worden nu in een hoekje gedreven waardoor wij de schuld zijn van alles en dat vind ik naar. Dat is het enige dat ik erover kwijt wil.”

Privéles

Ancey spreekt van een ‘drama’. Voor alle reizigers zijn een dag voor de kerst strengere eisen in Oostenrijk ingevoerd. ,,We hadden net voor de kerst een stroom aan toeristen uit onder andere Nederland en Duitsland, die zo probeerden onder de nieuwe regels uit te komen. Het zou goed kunnen dat een van de toeristen het heeft meegenomen.” Tegelijkertijd nuanceert hij: ,,We willen niet met de vinger wijzen naar groepen. We weten inmiddels allemaal na bijna twee jaar dat het zo kan lopen als veel mensen bij elkaar zijn”, reageert hij.

,,Volgens onze advocaat zouden andere leraren die al zijn getest en die niet in de hetzelfde pand verbleven privéles kunnen geven”, zegt Ancey tegen de Oostenrijkse krant. ,,Maar we doen het bewust niet en zijn liever voorzichtig. Het gaat tenslotte om het imago van een hele regio.”

Volgens hem lopen de coronabesmettingen in de regio hard op, ook bij andere skischolen zijn leraren besmet geraakt. Wie lessen had geboekt bij de school van Ancey, krijgt zijn geld netjes terug. Volgens hem heeft het merendeel van de gasten er begrip voor, slechts een enkeling reageerde boos.

Inmiddels zijn de lokale autoriteiten nog op zoek naar contacten van de groep. Omdat de skileraren niet precies weten in welke horecagelegenheden ze zijn geweest, doen de autoriteiten een openbare oproep aan alle bezoekers van berghutten, cafés en restaurants om zich uit voorzorg te laten testen.

2G-beleid

De Oostenrijkse regering laat het wintersportseizoen dit jaar met strenge regels doorgaan. Zo geldt er al enige tijd in heel het land een 2G-beleid, wat betekent dat alleen genezen en gevaccineerde mensen toegang krijgen tot binnenlocaties zoals restaurants en bioscopen. Daarnaast moeten buitenlandse reizigers in quarantaine als ze geen boostervaccinatie hebben gehad.

De strenge maatregelen zijn een reactie op de vele besmettingen van vorig jaar. Het aantal infecties in het land piekte eind november en daalde daarna snel dankzij lockdownmaatregelen. Nu lijkt het aantal besmettingen weer langzaam toe te nemen. Zondag zijn bijna 3300 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is volgens de krant Kronen Zeitung het hoogste aantal op zondag sinds 5 december.

