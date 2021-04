Corona veroorzaakt ongeziene zorgcrisis op Curaçao: ‘De situatie is alarmerend’

Ze noemt de situatie alarmerend. ,,Wat Nederland en andere landen vorig jaar meemaakten in hun ziekenhuizen, beleven wij nu’’, klinkt het over de WhatsAppverbinding. ,,Dat is dramatisch maar biedt ook houvast omdat we weten waar we ons op moeten voorbereiden. Anderhalve week geleden hadden we 20 coronapatiënten in ons ziekenhuis, vandaag 102 waarvan 33 op de intensive care.’’ Bij dat laatste wringt de schoen, zo blijkt. ,,We hebben nog maar 9 ic-bedden over en verwachten de komende drie, vier dagen een nieuwe stijging van het aantal besmettingsgevallen en daarmee ook ziekenhuisopnames.’’

De stijging wordt toegeschreven aan de versoepeling van de avondklok de afgelopen weken. Die werd van 21.00 uur opgeschoven naar 22.00 uur en uiteindelijk naar middernacht. Dat zou ook de ‘verjonging’ van de coronapatiënten verklaren, zegt Gibbs. ,,Tot een maand geleden waren het vooral 60-plussers maar sindsdien zijn het mensen tussen 20 en 60 met nu veel veertigers en vijftigers.’’

Om zich voor te bereiden op de nieuwe opnamepiek brengt het Curaçao Medical Center het oude ziekenhuis zo'n 500 meter verderop in gereedheid voor de opvang van low en medium care-patiënten. Er is plek voor 33 bedden maar de grootste zorg is het aantal beademingsapparaten en handen aan het bed. ,,We hebben nu 54 beademingsapparaten en vanuit Nederland komen er nog 30. Daarmee kunnen we voorlopig vooruit maar we hebben niet genoeg personeel om deze patiënten te behandelen’’, verzucht de zegsvrouw.

Alleen nog spoedoperaties

Het opschorten van alle niet-spoedeisende operaties moet daar een mouw aan passen. ,,Daarmee komen verpleegkundigen en specialisten vrij maar ook ruimte zoals uitslaapkamers.’’ De druk op het personeel is ‘enorm’, vervolgt Biggs. ,,Mensen draaien dagen van acht tot tien uur zonder tussendoor tijd te hebben voor eten, drinken of wc-bezoek. De behandeling van de coronapatiënten veroorzaakt niet alleen lichamelijke maar ook geestelijke druk. Woensdag hadden we onze tot nu toe jongste coronadode: een meisje van 24. Dat hakt er flink in.’’

Het meisje was de 35ste dode als gevolg van het virus. Minister-president Eugene Rhuggenaath noemde de situatie woensdag ‘heel ernstig’. Er kwamen toen maar liefst 506 nieuwe besmettingen bij, een nieuw record wat het aantal gevallen op 3102 bracht. De premier riep de inwoners op zoveel mogelijk thuis te blijven. Op Curaçao geldt sinds 24 maart een lockdown. Als directe maatregel verscherpte de overheid de avondklok weer van 21.00 uur naar 19.00 uur. De snelle verspreiding van het virus wordt net als in Nederland vooral veroorzaakt door de Britse virusvariant. De parlementsverkiezingen van 19 maart lijken ondanks strenge voorzorgsmaatregelen een ‘superspreader’ te zijn geweest.

30.000 extra vaccins

Op het Caribische eiland wonen circa 125.000 mensen van 18 jaar of ouder. Van hen hebben inmiddels ongeveer 16.500 mensen een prik met het BioNTech/Pfizer-vaccin gekregen. Nederland stuurt vrijdag versneld duizenden extra coronavaccins naar Curaçao vanwege de alarmerende situatie op het eiland. Het gaat om een levering van 30.000 vaccins, die behalve voor Curaçao ook bestemd is voor Aruba. Ook volgende week staat een lading gepland voor de eilanden. De versnelde levering van vaccins is bedoeld om ‘het vaccineren maximaal te versnellen’, aldus de woordvoerder van demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS). ,,Zodat vaccins niet meer een remmende factor zijn”, onderstreepte hij.

Daarnaast verleent het ministerie bijstand in de vorm van het werven van medisch personeel. Zo wordt gezocht naar beschikbare medische professionals via Amerikaanse uitzendbureaus, maar er wordt ook in Nederland gekeken of mensen bereid zijn naar Curaçao af te reizen. Volgens de zegsman is ‘de zoekvraag breed’ en wordt er naar allerlei gediplomeerde zorgverleners gezocht. Hoeveel mensen er precies nodig zijn, is niet bekend.

Behalve uit Nederland komt er ook hulp van de andere eilanden, onder meer door het sturen van artsen en ander medisch personeel. Het enige grote ziekenhuis op Aruba stopt vrijwel volledig met de reguliere zorg om coronapatienten uit Curaçao te kunnen opvangen.

Hartverwamend, vindt de woordvoerster van het CMC. ,,We zijn heel blij met de samenwerking tussen de vier landen én met de hulp uit Nederland. Zonder zouden we het nooit redden’’, aldus Germaine Gibbs.