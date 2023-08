Correspondent Eva Hartog Rusland uitgezet

Een reden daarvoor gaf het Russische ministerie van buitenlandse zaken, verantwoordelijk voor de accreditatie van buitenlandse correspondenten, niet. ,,Het besluit was genomen door de ‘bevoegde instanties’, een term die vaak wordt gebruikt voor de veiligheidsdiensten’’, schrijft Hartog in haar column in De Groene Amsterdammer. ‘’Volgens het internationaal recht was men mij geen reden of uitleg verschuldigd. Ik kreeg zes dagen om mijn leven in te pakken.’’

Eva Hartog woonde ruim tien jaar in Rusland en werkte naast De Groene Amsterdammer voor The Moscow Times, Vrij Nederland, RTL Nieuws en het laatste jaar vooral voor de Amerikaanse nieuwssite Politico. Van The Moscow Times was Hartog twee jaar lang hoofdredacteur, voordat ze in 2017 verderging als freelancer.

De correspondent reisde veel door Rusland en Oekraïne om verslag te doen van onder meer de annexatie van de Krim en de nasleep daarvan. Toen in februari 2022 Rusland zijn ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne begon, vestigde ze zich tijdelijk in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Van daaruit trok Hartog ook naar Oekraïne om verslag te doen van de gevolgen van het bloedbad, waarin al tienduizenden doden vielen.

Inreisverbod

In januari keerde de journalist terug naar Moskou en kreeg nadien nog twee keer een visum voor drie maanden. Ze is niet de eerste Nederlandse correspondent die gedwongen werd Rusland te verlaten. In november 2021 werd Tom Vennink van de Volkskrant uitgewezen en kreeg hij een inreisverbod van effectief drie jaar opgelegd.

Eerder dit jaar trokken de NOS en dagblad NRC zelf hun correspondenten terug uit Rusland, omdat volgens de hoofdredacties de situatie in Rusland voor hen te onvoorspelbaar werd. Vlak na de inval in Oekraïne voerde Rusland wetgeving door, die het journalisten strafbaar stelt ‘nepnieuws’ te verspreiden en ‘kwaad te spreken over het Russische leger’.

Jarenlange gevangenisstraffen

De wet kan leiden tot boetes, maar ook (bij herhaalde overtreding ervan) jarenlange gevangenisstraffen en geldt eveneens voor buitenlandse journalisten. Tot op heden is er echter nog geen Westerse correspondent op basis van de de bewuste wet aangepakt.

Wel werd eind maart de Amerikaanse journalist Even Gerschkovich van Wall Street Journal in de Russische stad Jekaterinenburg gearresteerd, maar dat was op verdenking van spionage. Die aantijging wordt breed beschouwd als verzonnen.

Rusland zou Gerschkovich, die nog altijd in voorarrest zit en zo’n twintig jaar cel kan krijgen, in een later stadium willen inzetten voor een gevangenenruil met de Verenigde Staten.