Correspondent Karlijn van Houwelingen: Schokkend dat Trump overwinning al claimt

UpdateIn tegenstelling tot wat alle peilingen voorzagen, houdt Donald Trump zicht op behoud van het Witte Huis. In de meeste battleground states doet de president het verrassend goed, ziet onze correspondent Karlijn van Houwelingen, en de kansen voor Joe Biden slinken. Dat Trump zojuist de overwinning claimt en de stemmen niet verder wil tellen, noemt ze ‘schokkend’. ,,Dit kan niet in een democratie.”

Van Houwelingen had gehoopt dat er al sterkere aanwijzingen zouden zijn over wie zou winnen, Joe Biden of Donald Trump. ,,Trump heeft al aangekondigd dat hij de uitslagen gaat aanvechten. Er gaat discussie komen over de geldigheid van de stemmen. Volgens Trump proberen de democraten de verkiezingen te stelen. Er gaan advocaten aan te pas komen. Dat betekent ook dat we niet alleen moeten afgaan op wat de kandidaten zeggen, want dat kan wel eens niet kloppen”, zegt onze correspondent Karlijn van Houwelingen.

Om te winnen moet Biden diverse staten bemachtigen die in 2016 Trumps kant op vielen. Voorlopig lijkt dat alleen in Arizona duidelijk te lukken. Met ruim driekwart van de stemmen geteld leidt Biden met 1,3 miljoen tegen 1,2 miljoen stemmen. ,,Arizona helpt absoluut, maar het is niet genoeg.”

Ze legt uit dat de democraat één van de zuidelijke staten van Trump hoopte af te snoepen. Dat lukt vooralsnog niet, de president logenstraft tot nu toe alle opiniepeilingen. ,,In zowel Florida, Georgia en North-Carolina leidt Trump.” Hoofdprijs Florida gaat vrijwel zeker naar Trump, hij heeft een voorsprong van bijna 400.000 stemmen, die niet meer in te lopen valt. Nog slechts 4 procent van de stembiljetten moet daar geteld.

In Georgia leidt de zittende president eveneens ruim. ,,Trump doet het goed op het moment. Veel mensen twitteren dat de situatie wel erg op 2016 begint te lijken.” Toen voorspelden alle opiniepeilers winst voor Hillary Clinton, maar won Trump tegen alle verwachtingen in.

Pennsylvania en Wisconsin de sleutel

,,Nu het niet lukt in het zuidoosten nemen de mogelijke routes voor Biden snel af”, stelt Van Houwelingen. ,,Hij moet gaan winnen in het Middenwesten”. De race komt daarmee aan op industriestaten als Wisconsin, Michigan, Ohio en Pennsylvania. In Ohio startte Biden veelbelovend, maar inmiddels gaat Trump aan kop met 51,8 procent tegen 46,8 procent. Nu al 5,5 miljoen stemmen zijn geteld, bijna negentig procent van het totaal, wordt het zo goed als onmogelijk voor Biden. ,,Wie Ohio wint, wordt normaliter president. Tegelijk is dit jaar niets normaal.”

Biden dient met name Wisconsin en Pennsylvania binnen te slepen. Alleen zo kan hij gecombineerd met Arizona het minimaal vereiste aantal van 270 kiesmannen halen. Wisconsin geeft recht op zestien kiesmannen, Pennsylvania op twintig. ,,We horen nu dat de poststemmen in Pennsylvania pas later geteld worden en dat de uitslag een tijd zal vergen.”

Met ruim de helft van de stemmen verwerkt, leidt Trump met 2,19 miljoen stemmen tegen 1,63 miljoen. Veel stemmen uit democratisch bolwerk Philadelphia - verreweg de grootste stad in de staat - moeten echter nog verwerkt. De poststemmen zijn bovendien vaker van democratische kiezers. Het verschil kan op papier dus nog worden ingelopen door Biden.

Zeker

Het blijft al met al voorlopig onduidelijk of Trump het Witte Huis behoudt of dat Joe Biden wint. De staten waarvan inmiddels bekend is wie gaat winnen, leveren nauwelijks verrassingen op. ,,Dat Biden staten als Massachusetts en Californië wint, leek vooraf al zeker. Net als dat Trump Kentucky en Indiana wint.”

Tekst gaat verder na de foto

Volledig scherm Karlijn van Houwelingen in gesprek met Amerikaanse kiezers in één van de tien plaatsen met de naam Hope die ze in aanloop van de verkiezingen bezocht. © Sergio Avellaneda

Early votes

Opmerkelijk is dat Biden in veel swing states aanvankelijk voorstond na het tellen van de eerste lading stemmen. Trump kwam in een later stadium langszij. ,,Dat komt omdat de early votes in een deel van de staten eerst gerapporteerd worden”, zegt Van Houwelingen. ,,Vaak betreft het stemmen van democratische kiezers.” Voor de duidelijkheid: de early votes zijn de stemmen van mensen die voorafgaand aan de verkiezingsdag al in persoon hebben gestemd. ,,Het gaat dus niet om de poststemmen. Die worden namelijk als laatste geteld.”

Desalniettemin lijkt het verschijnsel van de Red Mirage - de rode luchtspiegeling - dit keer minder zichtbaar. Vaak bij presidentsverkiezingen scoort de republikeinse kandidaat in de eerste uren nadat de stembussen sluiten beter dan verwacht. ,,Dat komt doordat democratische kiezers beduidend vaker per post of in persoon hun stem uitbrengen dan republikeinen.” Hierdoor lijkt het vaak alsof de republikeinen het in het begin beter doen. ,,Als de poststemmen vervolgens geteld worden en binnenkomen, volgt de Blue Wave, de blauwe golf van de democraten.”



Die Blue Wave blijft dus voorlopig uit, maar kan in diverse staten nog steeds komen. Veel poststemmen moeten nog verwerkt worden.

