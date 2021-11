Coupplegers Soedan laten vier gearresteerde ministers vrij

Britten keuren coronapil goed die ernstige klachten voorkomt: ‘Dit is zeker hoopgevend’

Een pil tegen corona die is ontwikkeld door farmaceut MSD is vandaag goedgekeurd door de Britse toezichthouder voor geneesmiddelen, de MHRA. Het is de eerste goedkeuring voor het middel. ‘Dit is een extra middel in de strijd, dus dat is zeker hoopgevend.’

4 november