Criminele opa’s beruchte paasroof moeten miljoenen terugbetalen

Het scenario van de 'grootste diefstal van de gerechtelijke geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk', zoals officier van justitie Philip Evans het tijdens het proces noemde, is Hollywood-waardig. Met de gemiddelde leeftijd van 61 jaar profiteerden de bejaarde bendeleden van het lange paasweekend in 2015.



Ze braken in bij de 'Hatton Garden Safe', een bedrijf dat zijn klanten klusruimte biedt in het centrum van de Londense juwelenhandel. De bende maakte tijdens de paaskraak voor bijna 20 miljoen euro aan goud, juwelen en contant geld buit.



Vermomd als medewerkers van het gasbedrijf, voorzien van bouwvakkershelmen, braken ze in en maakten de lift in het gebouw onklaar. Daarna daalden ze via de liftschacht af naar de kelder en knipten er de bedrading van de beveiligingssystemen door.



Vervolgens begonnen de oudjes met boren in de 50 centimeter dikke muur van gewapend beton. Urenlang. Ze hadden op YouTube bestudeerd hoe het moest. Twee dagen later trekken ze 73 kluisjes leeg in de naastgelegen bank. Goud, contant geld, juwelen en edelstenen verdwenen in de meegebrachte kliko's.



De kraak werd pas na het paasweekeinde ontdekt. Foto's van het gapende gat in de muur gingen de hele wereld over. De autoriteiten spraken van een roof die niet onderdoet voor die in de film Ocean's Eleven. Londenaren vroegen zich af hoe het kan dat vier oude mannen ongezien een zwaarbeveiligde kluis in hartje Londen plunderden. ,,Dit is de grootste juwelenroof ooit in Engeland'', verzuchtte openbaar aanklager Philip Evans.