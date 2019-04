Criminelen moeten meer sjouwen: uitgifte 500-eurobiljet gestaakt

‘Total bullshit!’ Trump gaat los op voormalige adviseurs

11:28 Donald Trump was er kort over: ‘Total bullshit’. Alles wat huidige en voormalige adviseurs hebben verteld aan speciaal onderzoeker Robert Mueller valt volgens de Amerikaanse president in de categorie ‘totale onzin’. Hij benadrukt dat hij zich niet herkent in het zeer negatieve beeld dat van hem en het Witte Huis wordt geschetst.