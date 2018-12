Criminelen profiteren van Europese privacyregels

Europa werkt aan een oplossing voor de onbedoelde bijwerking, maar het is nog niet duidelijk hoe die eruit komt te zien en wanneer die kan zijn ingevoerd.Veel namaakspullen worden online verkocht, zoals ook veel echte schoenen, kleren en andere producten via webshops aan de man worden gebracht.



Volgens Chris Vansteenkiste, hoofd namaakbestrijding van de Europese politieorganisatie Europol, konden rechercheurs vroeger zo zien wie een website had geregistreerd. ,,We konden zien wie het is, waar hij of zij woont, wat het telefoonnummer is. Die databank is nu afgesloten’', aldus Vansteenkiste. Er is nog wel een omweg, via speciale verzoeken aan de instanties waar domeinnamen geregistreerd zijn, ,,maar de toegang ligt niet meer open. We moeten meer doen om informatie te weten te komen. Dat maakt het werk lastiger.’'