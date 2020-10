Criminelen stelen voor 500.000 euro aan spullen uit huis Russische miljardair in Parijs

Bekende Duitsers ‘outen’ zich als complotden­kers, deskundi­gen waarschu­wen voor gevolgen

16 oktober Zangeres Nena (60) laat op haar oude dag de Duitse showbizzwereld schudden op zijn grondvesten. In een raadselachtige post op Instagram waarschuwt ze voor ‘bangmakerij’, waarmee het pop-icoon de indruk wekt corona te ontkennen. En dat laatste is ein heißes Thema bij onze oosterburen want ettelijke bekende Duitsers ‘outten’ zich al als complotdenkers.