Cruciale uren: als inzittenden duikboot Titan nog leven, hebben ze bijna geen zuurstof meer

met videoDe tijd dringt voor de vijf inzittenden van de duikboot Titan, die sinds zondag vermist is voor de kust van Canada. Rond 14.00 uur Nederlandse tijd is de kans groot dat de zuurstof in de onderzeeër op is. Als de vijf niet al gestikt zijn door te veel CO2 in de cabine, of door een ongeluk. De duikboot is nog altijd niet gevonden.

De Titan was sinds zondagmiddag 14.00 uur Nederlandse tijd op weg naar het in 1912 gezonken passagiersschip Titanic, op 3800 meter diepte in de Atlantische Oceaan. Na anderhalf uur stopte het contact met de inzittenden. Wat er precies mis is gegaan is nog onduidelijk. Volgens het bedrijf dat de expeditie uitvoert, OceanGate, was er voor 96 uur zuurstof aan boord; vier volle dagen. Die verstrijken donderdagmiddag. De zoektocht is dan ook een race tegen de klok. OceanGate helpt mee, net als de Canadese en Amerikaanse kustwacht.

De zoekactie naar de vermiste onderzeeër richtte zich sinds dinsdag op een gebied waar sensoren ‘gebonk’ hebben waargenomen. Wat voor gebonk dat was, is nog onduidelijk, maar het was te horen in de buurt van de plek waar de Titan in de problemen was geraakt.

Donderdagochtend liet de Amerikaanse kustwacht weten dat er nog meer klopgeluiden zijn gehoord, maar dat het ‘erg moeilijk’ is te achterhalen wat het precies is en waar het vandaan komt. Elk geluid wordt ‘geanalyseerd en gelokaliseerd’, zegt Carl Hartsfield van het Woods Hole Oceanographic Institution. Als het geluid uit de onderzeeër komt, bestaat de kans dat de vijf inzittenden nog leven.

Het gaat om luchtvaartzakenman Hamish Harding (58), de Pakistaanse zakenman Shahzada Dawood (48) en zijn zoon Suleman Dawood (19), de gepensioneerde Franse marinecommandant Paul-Henry Nargeolet (77) en Stockton Rush (61), medeoprichter van OceanGate.

Dit zijn de vijf passagiers: Stockton Rush, Hamish Harding, Paul-Henry Nargeolet en Suleman en Shahzada Dawood.

Kenners van de duikboten betwijfelen of het tekort aan zuurstof de vijf inzittenden fataal zal worden. De kans is groot dat eerder al de hoeveelheid CO2 in de cabine te hoog wordt. De koolstofdioxide die het vijftal uitademt wordt normaal gezien gefilterd, maar het filter kan verzadigd raken voor de zuurstof in de duikboot op is.

OceanGate werd in 2009 opgericht en levert duikboten voor onder meer wetenschappelijke - en commerciële expedities. Toeristen betalen omgerekend 230.000 euro per persoon voor een trip met bijvoorbeeld de Titan, die voor de diepste reizen is uitgerust. OceanGate heeft volgens de eigen website met succes meer dan 14 expedities en meer dan 200 duiken in de Stille Oceaan, de Atlantische Oceaan en de Golf van Mexico voltooid.

