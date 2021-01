Cruciale week in VS: republikeinen en democraten proberen macht veilig te stellen

Indrukwekkend

De agenda is indrukwekkend. Een felle laatste campagnedag in Georgia op maandag. Tussentijdse verkiezingen voor twee cruciale Senaatzetels op dinsdag. Een chaotische zitting van het voltallige parlement en betogingen voor Trump in Washington op woensdag. Later in de week volgt er nog een bijeenkomst van de top van de Republikeinse Partij over haar toekomst na het presidentschap van Trump. Het beraad van het Republikeinse Nationale Comité zal naar wordt verwacht scheuren blootleggen in de partijleiding.