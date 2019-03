Cruiseschip met 1300 passagiers in nood voor Noorse kust

Egyptische zangeres mag niet meer optreden in eigen land

14:26 Sherine Abdel-Wahab heeft een verbod gekregen om in haar eigen land op te treden. De Egyptische zangeres krijgt de straf opgelegd omdat ze onlangs had gezegd had dat er in Egypte geen vrijheid van meningsuiting bestaat. Althans, zo claimt een advocaat die bij het concert aanwezig zou zijn geweest. De Egyptische bond van musici gaat 27 maart rond de tafel om de claim te onderzoeken, meldt Egypt Independent.