Cycloon Gabrielle verlaat Nieuw-Zeeland, vier inwoners omgekomen

Choreo­graaf Dansthea­ter zegt sorry na besmeuren recensent met poep: ‘Emotionele kortslui­ting’

De Duitse choreograaf Marco Goecke (50) heeft zijn excuses aangeboden voor de ‘hondenpoepaanval’ op een balletcritica, zaterdagavond in Hannover. In een verklaring vroeg hij haar dinsdag om vergeving, maar daar hoeft hij niet op te rekenen. Toch besluit het Nederlands Dans Theater in Den Haag de tournee van Goeckes voorstelling In the Dutch Mountains na de excuses door te laten gaan.