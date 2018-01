Cyprus slaat alarm in zoektocht naar uiterst zeldzame zeehondenbaby

Sinds 2011 werd er pas één mediterrane monniksrob geboren op Cyprus. En juist dat dier, minder dan acht weken oud, is nu vermist. Het verloor zijn moeder uit het oog, hoogstwaarschijnlijk door slecht weer en een sterke stroming in de zee.

Vacht

De laatste dagen is het jonge dier verschillende keren gezien bij de zuidoostkust van het eiland. Dinsdag nog in de haven van Paphos, kilometers van de plek waar zijn moeder zich zou bevinden.

Op basis van gemaakte foto's schat het ministerie in dat het dier jonger is dan acht weken. Het heeft namelijk zijn eerste (donkerbruine-zwarte) vacht nog. Na zes tot acht weken krijgt het dier zijn volwassenenvacht. Jonge monniksrobben kunnen zelf zwemmen, maar nog niet zelf voorzien in hun voeding. Ze zijn de eerste twee maanden van hun leven afhankelijk van moedermelk.

Bedreigd

Op Cyprus wonen momenteel 7 tot 10 monniksrobben. In de gehele Middellandse Zee nog zo’n 600. De mediterrane monniksrob is de zeldzaamste zeehondensoort die er bestaat en wordt gezien als de meest bedreigde zeeroofdier in Europa. Ze leven niet in grote groepen, maar zijn vaak alleen of met zijn tweeën.