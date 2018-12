Daar is ze weer: May opnieuw naar Brussel voor hulp

Ze lijkt onderhand die kat met negen levens. Na de pijnlijke maar uiteindelijk best ruim gewonnen stemming over haar leiderschap in de eigen Conservatie Partij is ‘overlever’ Theresa May alweer onderweg naar Brussel. Daar zal de Britse premier de 27 andere EU-leiders bijpraten over hoe de Britse vlag er bijhangt.

,,Het was een lange, uitdagende dag. We moeten samen doorgaan en bouwen aan een betere toekomst”, zei May gisteren. Bij de EU hoopt ze straks alsnog wettelijke en politieke zekerheden te krijgen voor een betere regeling over de Noord-Ierse grens. Op het huidige conceptakkoord daarover is veel kritiek.

May arriveert in Brussel, twee dagen nadat ze bot had gevangen voor nieuwe concessies in onder andere Den Haag en Berlijn. Premier Rutte en bondskanselier Merkel hebben alle sympathie voor hun Britse collega maar zijn niet van plan toe te geven aan de allerlaatste Britse eisen die door waarnemers vooral als intern paniekvoetbal worden gezien. Er is bovendien geen plan B naast wat May heeft uitonderhandeld. De taaie premier stapt dus niet op maar weet nu wel dat een derde van haar eigen partij haar niet vertrouwt en dat die groep blijft zagen aan haar stoel. Het conservatieve Lagerhuislid Jacob Rees-Mogg riep May op haar ontslag in te dienen bij de koningin. Anderen overwegen desnoods met Labour te stemmen in een motie van wantrouwen.

Strategie

Maar terwijl haar tegenstanders volgende plannen smeden om de Brexit toch zo hard mogelijk te maken is een ander deel van de Conservatieven bezig om May's compromis te beschermen. Naar verluidt komt dat pas in de tweede helft van januari in stemming in het Britse parlement. De strategie van een aantal getrouwe ministers zou nu zijn eerst een aantal informele stemmingen te houden over onhaalbare Brexit-scenario's. Bedoeling daarvan is aan te tonen dat voor geen enkel plan een meerderheid te vinden is. Daarna zou het plan van May worden alsnog voorgelegd als het enige werkbare alternatief. Er gaan zelfs geluiden dat de Britse premier hierover een tweede referendum zou overwegen. Maar dan niet over de vraag of er wel of geen Brexit moet komen, maar over haar compromis, dus over haar ‘softe Brexit’.

Europa

Afgaande op de reacties van de andere EU-lidstaten lijkt de kans heel klein dat May vandaag nog iets extra's meekrijgt uit Brussel. Eigenlijk is het hele verhaal terug bij af. De ‘no deal’ en de ‘cliff-edge Brexit’ komen zo dichterbij dan ooit. Al is ook een nieuw referendum over de vraag of de Britten nu wel of geen Brexit willen ook niet uitgesloten. Dan moet Londen artikel 50 - waarmee het de scheiding inzette - herroepen. Dat kan May inmiddels ook eenzijdig doen, sinds een uitspraak van het Europees Hof. De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz zei blij te zijn met de uitkomst van de stemming. Oostenrijk is momenteel de voorzitter van de EU. ,,Ons gezamenlijk doel is het voorkomen van een no deal-scenario.”