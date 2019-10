Dader (45) steekpartij Parijs smokkelde mes binnen bij politiebureau, vier agenten overleden

UPDATE / videoEr zijn vanmiddag vier agenten gedood bij een aanval met een mes in het hoofdkantoor van de politie in Parijs. De dader Mickaël H., die in hetzelfde kantoor werkte, is doodgeschoten. De slachtoffers zijn drie mannen en één vrouw, aldus officier van justitie Remy Heitz.

De aanval gebeurde vandaag rond één uur. De dader wist een keramisch mes mee het bureau in te smokkelen, en stak daarmee in op zijn collega's. Aanvankelijk was er volgens de Franse krant Le Parisien sprake van een mogelijke tweede dader, maar dat is intussen ontkracht.

Omstanders reageerden geschokt op de situatie. ,,Ik heb een schot gehoord”, aldus een getuige die op de binnenplaats was. ,,Ik zag alleen agenten rond me en die trokken meteen hun wapen. Even later zag ik politiemannen in tranen. Ze waren in paniek en renden door elkaar. Heel wat mensen waren aan het huilen.”

Het was een agent die de dader, vermoedelijk dus zijn eigen collega, uitschakelde op de binnenplaats van het hoofdkantoor. Het bureau werd geëvacueerd en de omgeving van het gebouw werd afgezet. Ook een nabijgelegen metrostation ging dicht. De politie heeft de woning van de verdachte inmiddels doorzocht. De vrouw van de verdachte werd aangehouden, maar er werd haar voorlopig nog niets ten laste gelegd.

Straten dicht

De dader Mickaël H. is een administratief medewerker van de inlichtingendienst die al sinds 2003 op de IT-afdeling werkte. Verscheidene politiebronnen verklaarden ook aan Le Figaro dat de 45-jarige dader slechthorend zou zijn. Hij zou nog nooit problemen gehad hebben met het gerecht.



Het motief van de dader is niet duidelijk. BFMTV meldde dat een intern conflict binnen de politie waarschijnlijk de aanleiding voor het misdrijf was. Er zou ook een woordenwisseling zijn geweest vlak voor het misdrijf plaats vond. ,,Ik weet dat er spanningen waren tussen hem en zijn directe supervisor”, vertelde politiemedewerker Christophe Crepin aan FranceInfo. ,,Ik denk niet dat dit een terreurdaad is.”

Volledig scherm Steekpartij Parijs © AP Politica Marine Le Pen roept de politie via Twitter op om zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren over het motief van de dader. Verschillende Franse media melden dat de verdachte 18 maanden geleden is bekeerd tot de Islam. Ook zijn vrouw is een moslima. ,,Om onvermijdelijke geruchten te vermijden moet de politie zo snel mogelijk met meer informatie komen over het motief van de dader.’’

Macron

Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner is meteen ter plaatse gegaan, net als premier Edouard Philippe. Ook president Emmanuel Macron is intussen op de plaats van het drama.

Burgemeester van Parijs Anne Hidalgo volgde en postte een eerbetoon op Twitter. ,,Parijs treurt vanmiddag om de zijnen na deze verschrikkelijke aanval op de prefectuur. De tol is zwaar, verschillende politieagenten hebben het leven gelaten. In mijn naam en die van alle Parijzenaren gaan mijn eerste gedachten uit naar de families van de slachtoffers en hun familieleden”, schreef ze.

Het Franse parlement heeft vanmiddag een minuut stilte gehouden bij de start van de vergadering.

De steekpartij gebeurt nauwelijks één dag nadat in Parijs 26.000 politiemensen op straat waren gekomen voor een ‘mars van de woede’. Ze klaagden toen onder meer de slechter wordende werkomstandigheden bij de politie en het hoge aantal zelfdodingen bij agenten aan.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP