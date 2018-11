'Dader schietpartij VS was ex-marinier'

updateDe dader van de schietpartij in een bar in de Amerikaanse staat Californië is een 28-jarige ex-marinier. Het gaat om Ian Long, zo melden Amerikaanse media. Hij schoot zeker twaalf mensen dood .

Ook de schutter zelf heeft het niet overleefd. Een lokale sheriff zegt dat de dader waarschijnlijk zelfmoord pleegde en een handpistool gebruikte bij zijn daad. Het motief is nog onduidelijk.

De dader was al in beeld bij de autoriteiten omdat hij zich afgelopen voorjaar ‘afwijkend’ zou hebben gedragen. Dat werd in verband gebracht met een posttraumatische stressstoornis en zijn militaire achtergrond, meldt persbureau AP. De politie zou meerdere keren contact met hem hebben gehad. Na een telefoontje in april troffen agenten Long boos aan. Hij zou zich ‘irrationeel’ hebben gedragen, volgens sheriff Geoff Dean. Het opgeroepen crisisteam van de geestelijke gezondheidszorg concludeerde dat hij niet opgenomen hoefde te worden.

Schoten

Getuigen zeggen dat een man, gehuld in zwarte kleren en met baard, de Borderline bar binnenliep en het vuur opende. Op dat moment zouden honderden mensen aanwezig zijn geweest in de horecazaak, die populair is bij studenten van de nabijgelegen universiteit. Twee huilende vrouwen vertelden journalisten hoe opeens schoten klonken terwijl een linedance gaande was. Daarna zou paniek zijn uitgebroken. ,,We zagen schoten en rook. Hij schoot op alles, zelfs de speakers.’’

De dader zou zo’n dertig schoten hebben gelost. Er klonken nog steeds schoten toen de politie arriveerde. Een van de doden is de politieman die als eerste ter plaatse was, meldde president Donald Trump. Hij prees in een reactie ‘de grote moed’ van de politie en sprak zijn medeleven uit met slachtoffers en hun families.

Verstopt

Agenten die de bar binnengingen, ontdekten dat mensen zich overal hadden verstopt. Omstanders hadden een veilig heenkomen gezocht in toiletten en op zolder. Anderen waren weggerend en vroegen om medische hulp bij een nabijgelegen tankstation. Op foto's is te zien dat gevluchte mensen elkaar troosten en praten met de politie.



De autoriteiten hebben na de schietpartij wegen in de omgeving afgezet en een helikopter het luchtruim ingestuurd. Agenten schreeuwden tegen omstanders dat ze afstand moesten houden. Thousand Oaks ligt zo'n 50 kilometer ten westen van Los Angeles. In de getroffen bar stond een country-avond voor studenten op het programma, meldt NBC Bay Area.