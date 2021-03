‘Daders aanslagen Zaventem pleegden eerst ‘testmoord’ op willekeurig slachtoffer’

Osama Krayem, een van de overlevende terroristen, vertelde op 20 december 2016 aan de politie dat hij twee dagen voor de aanslagen hoorde van medeterrorist Khalid El Bakraoui dat ze al een moord hadden gepleegd. ,,Khalid vertelde me dat hij en Ibrahim op straat iemand hadden doodgeschoten’’, zo verklaarde Krayem. ,,Een willekeurig gekozen iemand. Ik vroeg hem wat er verder was gebeurd. Hij zei dat de politie het lichaam had geborgen en dat dat het was. Hij glimlachte toen hij me dit vertelde.’’



Tijdens een daarop volgend verhoor, op 19 juni 2018, verduidelijkte Krayem: ,,Khalid legde me uit dat het een bejaarde persoon was, en dat ze wilden testen hoe het was om iemand te vermoorden.’’