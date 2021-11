Dak van Britse school stort in: twaalf kinderen gewond naar het ziekenhuis

De brandweer rukte uit met drie wagens en ongeveer twintig brandweerlieden nadat de melding over het schoolgebouw was binnengekomen. Een plafond op de tweede verdieping begaf het door nog onbekende oorzaak, in een klaslokaal van groep 3. Het hele pand werd geëvacueerd. Volgens onderzoekers is er geen risico meer op verdere instorting.