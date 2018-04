Dakloze Griek Panos krijgt baan, huis en auto dankzij Nederlanders in Athene

Zo sta je jaren te bedelen bij een Griekse supermarkt om het hoofd boven water te houden, en zo heb je na een toevallige ontmoeting met een Nederlandse ineens een huis, een baan én een auto. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar toch is dit wat Panos Katris (36) deze week in Athene overkwam.

Esther Stoel (29), die in januari van Wijk bij Duurstede naar de Griekse hoofdstad verhuisde, werd zijn reddende engel. ,,Een tijdje terug viel ik met twee volle tassen boodschappen van mijn fiets. Hier, vlak voor hem”, zegt Stoel. Ze zit naast Katris op zijn vaste stek, een stuk karton in een perkje voor een supermarkt in Athene. ,,Panos was de enige die te hulp schoot. We raakten aan de praat en ik was verbluft over zijn goede Engels.”

Een week geleden zag ze hem weer. Na veel aandringen - Katris wilde eigenlijk niets aannemen - kocht ze een hotdog voor hem en vroeg ze naar zijn verhaal. Hij verloor enkele jaren terug beide adoptieouders, en door de economische crisis kwam hij ook zonder werk te zitten. Omdat hij zijn biologische familie niet kent en de sociale zekerheid in Griekenland grotendeels is wegbezuinigd, zag hij geen andere mogelijkheid dan te bedelen om wat geld bij elkaar te sprokkelen.

Hij woont in een pand zonder water en elektriciteit. ,,Hij heeft een technische beroepsopleiding afgerond, spreekt Engels en Duits, en wil dolgraag werken. Ik dacht: hier moet toch iets te regelen zijn?”



Stoel plaatste, vlak voor haar Griekse les begon, een berichtje met foto in de Facebookgroep voor Nederlanders die in Griekenland wonen. Daarna ging het snel, heel snel. ,,Ik ben halverwege de les uitgelopen. Mijn telefoon explodeerde. Ik werd bedolven onder berichten van Nederlanders die hier wonen en wel wat wisten, vooral in het toerisme. En van Grieken in Nederland die hem wilden laten overkomen.”

Quote Esther is een engel van God Panos Katris

Stoel zocht Katris weer in zijn perkje op. ,,Ik kon het niet geloven”, zegt Katris met een glimlach van oor tot oor. ,,Meerdere mensen wilden me hebben!” Drie dagen na de Facebookpost en wat telefoontjes later was het beklonken - hij gaat naar Rhodos, om te werken bij een Nederlandse vrouw die vakantiehuisjes verhuurt. ,,Ik ga er woensdag al heen. Ik ga onderhoud en andere klusjes doen. Ik krijg woonruimte en kan gebruik maken van een auto. Esther is een engel van God.”

Stoel kocht wat kleren voor hem - zoals een T-shirt met de tekst 'It’s the future' - en ging met hem naar de kapper. Van zijn haar ging een halve meter af en ook in zijn baard ging de schaar. ,,Ik heb mijn gezicht weer terug”, zegt Katris, terwijl hij eraan voelt. Toen Stoel daarover berichtte in de Facebookgroep, boden Nederlanders direct aan geld te doneren voor de knipbeurt en de kleding.

