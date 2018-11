Dakloze wordt held door terrorist te rammen met winkelwagentje

Jager schiet 29-jarige vrouw dood in plaats van fazant

9:13 Een Slowaakse jager heeft in de buurt van Mojmirovce per ongeluk een 29-jarige vrouw doodgeschoten in plaats van een fazant. Het slachtoffer was als drijver ingehuurd om met haar hond het gevogelte op te schrikken. Ze werd in de rug getroffen en overleed later in een ziekenhuis in provinciehoofdstad Nitra.