Darnella (18) in tranen in rechtbank na filmen arrestatie George Floyd: ‘Ik heb nachtenlang wakker gelegen’

rechtszaak chauvinDe Amerikaanse tiener die in mei de beelden maakte van de dood van de zwarte arrestant George Floyd heeft dinsdag getuigd in de strafzaak tegen Derek Chauvin, de agent die voor Floyds overlijden minutenlang met zijn knie op de nek van het slachtoffer drukte. De beelden, waarin Floyd meermaals wanhopig uitroept dat hij geen adem krijgt, leidden wereldwijd tot een storm van woede en tal van demonstraties tegen racisme en buitensporig politiegeweld.

Darnella Frazier (18) zei tijdens het maken van de video al aan te voelen dat de handelswijze van agent Chauvin ‘niet juist’ was. Chauvin is aangeklaagd voor zowel moord als doodslag vanwege zijn rol in de dood van Floyd, op 25 mei in de Amerikaanse stad Minneapolis.

Pakje sigaretten

In de video is te zien dat Chauvin, die inmiddels bij de politie is ontslagen, langer dan negen minuten zijn knie in de nek van een geboeide George Floyd drukt. Floyd, die was aangehouden omdat hij een pakje sigaretten zou hebben betaald met een vervalst 20 dollarbiljet, verliest uiteindelijk het bewustzijn.

Een andere getuige die dinsdag werd gehoord was een brandweervrouw, die vertelde dat zij door de politie werd tegengehouden toen zij hulp probeerde te verlenen aan de bewusteloze Floyd. Ook getuigde een man die na het incident de politie had gebeld om een moord aan te geven.

Wakker gelegen

Frazier, de tiener die de beelden van Floyds doodsstrijd maakte, vertelde de rechtbank in tranen dat zij zich voorstelde dat haar zwarte vader of broer slachtoffer had kunnen zijn in Floyds plaats. ,,Ik heb nachtenlang wakker gelegen waarin ik mijn excuses bleef maken aan George Floyd omdat ik niet meer heb gedaan, niet fysiek heb ingegrepen en zijn leven niet heb gered", aldus Frazier. Maar, stelde de tiener ook verwijzend naar Chauvin, ‘het gaat niet om wat ik had moeten doen, het gaat om wat hij had moeten doen’.

Brandweervrouw en medisch hulpverlener Genevieve Hansen (27) vertelde dat zij op het incident stuitte bij het maken van een wandeling. Toen zij zag dat Floyd niet meer bewoog maakte Hansen zich kenbaar als hulpverlener omdat ze ‘had gemerkt dat hij medische hulp nodig had’. Een van de agenten stond dat niet toe. ,,Ik moest hem echt helpen, maar ik mocht niet", zei Hansen in de rechtszaal. ,,Ik weet niet of u ooit iemand gedood hebt zien gaan, maar het is heel naar.”

De 33-jarige vechtsportinstructeur Donald Williams belde het alarmnummer om een moord te melden nadat Floyd in een ambulance was meegenomen. Hij had de positie waarin agent Chauvin de arrestant Floyd had gehouden herkend als een verwurging. ,,Ik dacht dat ik getuige was geweest van een moord", aldus Williams. ,,Ik wist niet wat ik anders moest doen." Een deel van Williams' telefoongesprek met de hulpdiensten werd in de rechtszaal afgedraaid.

