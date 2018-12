David Attenborough: Ineenstorting van de beschaving is nabij

Klimaattop PolenKlimaatverandering is de grootste bedreiging voor de mensheid in duizenden jaren. Daarvoor waarschuwde de Britse televisiemaker en bioloog David Attenborough in zijn speech bij de officiële opening van de klimaattop in Polen .

,,Het voortbestaan van onze beschavingen en de natuurlijke wereld waar we afhankelijk van zijn, ligt in jullie handen’’, zei Attenborough tegen de aanwezige wereldleiders. De bioloog was uitgekozen om namens de gewone mensen in de wereld te spreken. Hij richtte zich rechtstreeks tot de leiders van de bijna 200 landen die in de Poolse mijnstad Katowice bijeenzijn om de beloftes van de vorige klimaattop in Parijs om te zetten in daden.

,,We staan aan de vooravond van een door mensen veroorzaakte wereldramp, onze grootste bedreiging in duizenden jaren’', zei hij. ,,Als we geen actie ondernemen, is de ineenstorting van onze beschavingen en uitsterving van een groot deel van onze natuurlijke wereld nabij.’’

Drama

Er waren meer dramatische waarschuwingen, bij de officiële opening van de internationale top. Secretaris-generaal António Guterres van Verenigde Naties zei dat ,,we het ons niet kunnen permitteren te falen in Katowice’’.

De VN-chef waarschuwde dat de politieke wil om klimaatverandering aan te pakken is weggeëbd na de historische top in Parijs in 2015. Hij vindt dat veel meer ambitie nodig is, omdat ,,dit voor veel mensen, regio’s en zelfs landen al een kwestie van leven of dood is’'.

‘Mesjogge’

Volledig scherm Arnold Schwarzenegger tijdens zijn speech in Katowice © REUTERS Arnold Schwarzenegger noemde de Amerikaanse president Donald Trump vandaag in Katowice ‘mesjogge’ vanwege de beslissing om zich terug te trekken uit het klimaatakkoord. De acteur en voormalig gouverneur van Californië zegt dat de Verenigde Staten ‘nog steeds openstaan’ voor een internationaal akkoord om de opwarming van de aarde tegen te gaan, ondanks het besluit van Trump om zijn land uit het akkoord te halen. Volgens Schwarzenegger heeft de overeenkomst uit 2015 echter brede steun in de VS, zowel op lokaal als staatsniveau. ,,Amerika meer is dan alleen Washington of één leider’'.

Rutte waarschuwt

Ook premier Mark Rutte gaf een speech tijdens de opening van de klimaattop. Hij zei dat de wereld meer moet doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Daarbij wees hij op het recente VN-rapport waarin staat dat de kans klein is dat de opwarming beperkt blijft tot 1,5 graad. ,,We moeten onze inspanningen opvoeren.”

Het zal niet eenvoudig worden om het eens te worden op de klimaattop in Polen, zei Rutte. Maar het is volgens hem ‘cruciaal’ dat er een akkoord komt over de concrete uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs. Hij benadrukte dat ook Nederland meer zal moeten doen, ook gezamenlijk binnen de Europese Unie.

Grootste demonstratie ooit

In Brussel werd gisteren de grootste klimaatmars ooit gehouden. Zo'n 65.000 mensen gingen volgens de Belgische politie de straat op om de wereldleiders tijdens de klimaattop tot actie te manen.

,,De mensen in de wereld hebben gesproken’’, zei Attenborough, die er onlangs nog van beticht werd problemen als klimaatverandering in zijn natuurfilms buiten beeld te houden. ,,De tijd raakt op. De mensen willen dat jullie, de beslissers, nu handelen. Wereldleiders, jullie moeten leiden. Het voortbestaan van beschavingen en de natuur waar we van afhankelijk zijn, is in jullie handen.’’