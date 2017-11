'De Blasio blijft burgemeester New York'

De opiniepeilers, die schutterden bij de laatste presidentsverkiezingen, lijken deze keer weinig fouten te kunnen maken, om de simpele reden dat er geen serieuze tegenkandidaat is. Niet één Democraat durfde het aan om de niet onomstreden De Blasio te trotseren. En de beste Republikein, de jonge Nicole Malliotakis (37), staat een kansloze 30 procentpunten achter in de peilingen.

Bovendien geldt New York nu eenmaal als bolwerk van de Democraten. Zelfs ras-New Yorker Donald Trump bijvoorbeeld was kansloos in zijn eigen stad bij de laatste presidentsverkiezingen; Hillary Clinton kreeg 80 procent van de stemmen.

Niet dat de 8,5 miljoen inwoners van New York allemaal weglopen met de weinig charismatische De Blasio (56). ,,Hij voldoet, hij doet wat er van hem wordt verwacht'', aldus een zuinige stadshistoricus Kenneth P. Jackson. 42 procent van de New Yorkers bevestigt in een peiling wel positief te denken over hun burgemeester. Vooral omdat hij zijn belofte heeft waargemaakt peuterklassen te openen voor kinderen van drie. Een zegen voor hardwerkende ouders, die vaak twee inkomens nodig hebben om in de dure stad te kunnen wonen. Kritiek van zijn tegenstanders is dat De Blasio mede daardoor ook geld over de balk smijt door bijna duizend extra ambtenaren aan te nemen.

Volledig scherm New Yorkers (hier als toeschouwers tijdens de marathon van dit weekeinde) gaan vandaag naar de stembus. © Photo News

Mannetjesputters

De Blasio (hij heeft Duitse en Italiaanse voorouders) nam het burgemeesterschap in 2014 over van de zeer charismatische Republikeinse miljardair Michael Bloomberg. Daarvoor was Rudy Giuliani (Republikein en onafhankelijk) burgemeester.

Optreden na zulke mannetjesputters is nooit gemakkelijk. Vooral de New Yorkse zakenwereld is er niet van overtuigd dat De Blasio de juiste man is voor hun belangen. Maar de Democratische burgemeester heeft een belangrijke troefkaart: het terugdringen van de misdaad.

Toen de als ‘soft’ aangemerkte De Blasio aantrad, voorspelden tegenstanders hel en verdoemenis; New York zou terugvallen naar zijn slechtste tijden. Het aantal moorden zou weer naar de 2.000 per jaar stijgen. Niets was minder waar. Op dit moment staat de teller op ‘slechts’ 242 moorden. Als er geen rare dingen gebeuren, kan De Blasio zich beroepen op het laagste aantal moorden in de recente geschiedenis.