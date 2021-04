De bloemen voor de paus gaan dit jaar naar verzorgingshuizen

Watergate-da­der Gordon Liddy (90) overleden

31 maart Gordon Liddy, de voormalige agent van de Amerikaanse federale politiedienst FBI die medeverantwoordelijk was voor de inbraak in het hoofdkantoor van de Democraten in 1972, is op 90-jarige leeftijd overleden, meldt The Washington Post. Het Watergate-schandaal, zoals de inbraak bekend kwam te staan, kostte toenmalig president Richard Nixon uiteindelijk de kop.