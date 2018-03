De C. blijft ontkennen in zaak Kasteelmoord

De C. (54) zit al geruime tijd vast. Hij wordt ervan verdacht voor ‘makelaar’ te hebben gespeeld tijdens de zoektocht naar de moordenaar van kasteelheer Stijn Saelens, in januari 2012. Het Openbaar Ministerie eiste vorige week 28 jaar cel tegen de IJzendijkenaar.

Twijfel

Advocaat Thomas Gillis probeerde twijfel te zaaien over de betrouwbaarheid van een andere verdachte, P.S. Die bekende inmiddels zijn rol bij de moord en was degene die de naam van De C. noemde als medebetrokkene. Gillis gaf in de rechtbank tal van voorbeelden waarbij S. gelogen zou hebben, of op z’n minst onbetrouwbare verhalen zou hebben verteld. Andere aanwijzingen voor betrokkenheid van De C. dan de getuigenissen van S. zijn er niet, benadrukte Gillis.