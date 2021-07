De erfenis van Bouterse hangt als een strop om nieuwe regering Suriname: ‘Door de zure appel bijten’

Video Arts: Braziliaan­se president Bolsonaro mag het ziekenhuis snel verlaten

18 juli De Braziliaanse president Jair Bolsonaro mag wellicht zondag het ziekenhuis al verlaten, zo meldt de behandelende arts. Bolsonaro was woensdag in het ziekenhuis opgenomen voor een darmobstructie. Hij had toen al tien dagen onafgebroken de hik.