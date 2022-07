De gletsjer smelt en de grens schuift op: is deze Italiaanse berghut nu eigenlijk Zwitsers?

Een smeltende gletsjer in de Alpen heeft de grens tussen Zwitserland en Italië verlegd, waardoor het de vraag is in welk land een van oorsprong Italiaanse berghut nu precies staat. De lodge is zelfs inzet van diplomatieke onderhandelingen.

Even terug naar de 3480 meter hoge besneeuwde Testa Grigia-piek in 1984. Het jaar waarin Rifugio Guide del Cervino werd gebouwd, met veertig bedden en lange houten tafels, volledig op Italiaans grondgebied. Een fijn toevluchtsoord voor skiërs, ‘s winters en ‘s zomers - er ligt jaarrond voldoende sneeuw.

Maar sindsdien is er nogal wat veranderd. De Theodul-gletsjer op de piek verloor tussen 1973 en 2010 bijna een kwart van zijn massa. En daardoor ligt technisch gezien inmiddels twee derde van de berghut, inclusief de meeste bedden en het restaurant, op Zwitsers grondgebied.

Hoe dat kan? Waar de Italiaans-Zwitserse grens Alpengletsjers doorkruist, volgt de grens normaal gesproken de waterscheiding. Door het smelten van de Theodul-gletsjer werd de rots eronder blootgesteld aan het ijs, wat de waterscheiding veranderde en de twee buren nu dwingt een honderd meter lang stuk van hun grens opnieuw te tekenen. Dit is nu inzet van diplomatieke onderhandelingen. Want de meeste bergtoppen hebben niet zo’n economisch belang, maar een bergtop in toeristisch gebied met daarop een lodge wél.

Uitwisselen

Het gebeurt vaker dat de grens wordt aangepast, legt Alain Wicht uit aan The Guardian. Hij is de hoofdgrensbeambte bij het Zwitserse nationale kaartbureau Swisstopo en hij bewaakt de zevenduizend grenspalen langs de 1935 kilometer lange grens met Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Liechtenstein. Over het algemeen worden zulke zaken opgelost door percelen met een vergelijkbare oppervlakte en waarde uit te wisselen, zonder dat politici erbij betrokken worden. ,,Maar dit is de enige plaats waar er een gebouw bij betrokken is.” Zijn Italiaanse collega’s weigeren commentaar te geven ‘vanwege de complexe internationale situatie’.

Volledig scherm De Zwitserse grensmarkering bij Rifugio Guide del Cervino. © AFP

Al in 2018 werden er diplomatieke onderhandelingen gestart en vorig jaar zou er een compromis zijn gesloten, maar de details komen pas naar buiten als de Zwitserse regering haar fiat heeft gegeven aan het akkoord en dat zal niet voor 2023 gebeuren.

Wicht was aanwezig bij de onderhandelingen en zegt nu dat beide partijen concessies hebben gedaan om tot een oplossing te komen. Intussen kan Rifugio Guide del Cervino niet worden gerenoveerd, want dorpen aan weerszijden van de grens mogen geen bouwvergunning afgeven zolang er geen akkoord is over het stuk grond.

Hoewel de uitkomst geheim blijft, is de uitbater van het toevluchtsoord, de 51-jarige Lucio Trucco, er zeker van dat het op Italiaanse bodem zal blijven. ,,De lodge blijft Italiaans, omdat we altijd Italiaans zijn geweest”, zei hij. ,,Het menu is Italiaans, de wijn is Italiaans en de belastingen zijn Italiaans.”

