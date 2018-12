De helft minder ‘gele hesjes’ de straat op

In de Franse hoofdstad werden zaterdag ongeveer achtduizend agenten ingezet om de rust en orde te bewaken. Het was de vijfde keer op rij dat de gele hesjes de straat op gingen tegen de verhoging van de brandstofprijzen en andere overheidsmaatregelen. ,,Sinds de aanslag in Straatsburg is het rustiger, maar ik denk dat het aanstaande zaterdag en de daaropvolgende zaterdagen weer drukker zal worden”, aldus een betoger eerder vandaag op de Champs-Élysées. In totaal heeft de politie vandaag in Parijs 168 mensen gearresteerd.