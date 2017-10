De Masai snappen niets meer van het weer

De Masai konden voorheen prima inschatten welk weer zich aandiende. ,,Of het ging regenen, zagen we aan de stand van de sterren. Als de dieren lawaai maakten, kwam er water. Zelfs de bomen en de struiken toonden ons of er regen op komst was. Het is kennis die we van generatie op generatie hebben overgedragen.''



Ezekiel stelt dat de onvoorspelbaarheid van het weer het gevolg is van de klimaatverandering. ,,Dat begrip zegt de ongeschoolde Masai weinig. Maar ze ondervinden wel de gevolgen ervan. Zittend in hun hut hopen ze dat de droogte stopt. Dat het misschien gaat regenen.''



,,Ik en de andere stamoudsten houden er ondertussen rekening mee dat de droogte een aanhoudend probleem zal blijven. We moeten oplossingen vinden. Zo vragen we Masai tegenwoordig een geit te doneren aan een soort fonds. De dieren zijn niet zo gevoelig voor de droogte en we kunnen ze verkopen en van de opbrengst voer voor het vee kopen. We gebruiken geitencondooms gemaakt van koeienhuid om te voorkomen dat de dieren zich blijven vermeerderen.''