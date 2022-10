De militaire elites 'siloviki' plaatsen Poetin voor moeilijk dilemma

Noord-Ko­rea vuurt opnieuw raket af, vloog mogelijk over Japan

Enkele dagen nadat Noord-Korea een raket afvuurde die over Japan heen vloog, heeft het regime van Kim Jong-un donderdagochtend (lokale tijd) opnieuw twee raketten afgevuurd, melden Zuid-Korea en Japan. Het kantoor van de Japanse premier meldde in eerste instantie via Twitter dat een van deze raketten ‘waarschijnlijk’ over het land vloog, maar corrigeerde dit later. De projectielen zouden in de Japanse Zee zijn neergekomen, tussen Noord-Korea en Japan.

0:40