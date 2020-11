‘De radicale islam verspreidt zich als een kankergezwel door Frankrijk’

Proces rond agent die Mawda (2) doodschoot hervat: tolken aangekomen

23 november Het proces over de dood van de Koerdische peuter Mawda (2) lag vanmorgen enige tijd stil. De tolk die eerder al vertaalde in het dossier, kon niet komen. Zijn vervanger verstaat het dialect dat de ouders van Mawda spreken, niet goed genoeg. Inmiddels zijn er twee nieuwe tolken aangekomen en is de zaak hervat.