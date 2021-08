De taliban beloofden beterschap en een milder regime, maar maken ze dat waar?

VIDEO Belgisch OM: ‘Jürgen Conings doodde zichzelf waarschijn­lijk in eerste dagen na zijn verdwij­ning’

24 augustus Militair Jürgen Conings heeft zich waarschijnlijk in de eerste dagen na zijn verdwijning van het leven beroofd. Dat heeft Frédéric De Leeuw van het federaal parket in België bekendgemaakt in een interview op de Belgische radiozender Radio 1.