De Verenigde Staten maken zich klaar voor rechtszaak over dood George Floyd

De zaak dient in de rechtbank van Minneapolis, die inmiddels zwaarbeveiligd is. Waarschijnlijk vanaf maandag, misschien later, zullen advocaten van beide kanten tientallen, of zelfs honderden, kandidaten ondervragen. Uiteindelijk worden zestien van hen gekozen als jury. Twaalf juryleden nemen plaats om te beslissen over de zaak. Vier anderen zijn eventuele plaatsvervangers.

De potentiële juryleden hebben al een vragenlijst ingediend, waarin ze hun bestaande kennis van de zaak beschrijven, evenals hun eerdere contacten met de politie. Elke partij kan een potentieel jurylid uit het panel verwijderen, maar als één van de partijen denkt dat die keuze wordt gemaakt op basis van discriminatie, beslist de rechter of het jurylid blijft of gaat. Vanaf 29 maart wordt de zaak verder inhoudelijk behandeld. Volgens verwachtingen kan dat minimaal een maand duren, misschien zelfs langer.

Beschuldigd

Voormalig politieagent Derek Chauvin staat terecht voor de moord op Floyd. Hij wordt beschuldigd van tweedegraads moord, wat betekent dat hij de dood zonder opzet veroorzaakte. De maximale straf hiervoor is veertig jaar. De andere drie agenten die aanwezig waren bij het incident, worden beschuldigd van medeplichtigheid aan tweedegraads moord en zullen in augustus voor de rechtbank verschijnen.

Het is ongebruikelijk dat politieagenten in de Verenigde Staten worden beschuldigd, laat staan veroordeeld, voor het gebruik van dodelijk geweld. Vaak kunnen de agenten met succes beargumenteren dat ze vreesden voor hun leven en uit zelfverdediging handelden. Het hele proces zal te volgen zijn via een online stream.

Volledig scherm Derek Chauvin wordt verdacht van tweedegraads moord op George Floyd. © AP

De dood van Floyd

Op 25 mei 2020 overleed Floyd. Politieagenten hielden hem staande nadat hij een pakje sigaretten kocht, omdat ze dachten dat hij met een vals biljet betaalde. Toen Floyd weigerde de sigaretten terug te geven, belandde hij met de agenten in een worsteling.

Uiteindelijk duwden de agenten Floyd op de grond. Volgens de aanklagers plaatste Chauvin zijn knie gedurende zeven minuten en 46 seconden tussen het hoofd en de nek van Floyd, die meermaals riep dat hij geen lucht kreeg. Nadat hij eindelijk loskwam werd hij vervoerd naar het ziekenhuis, waar hij een uur later overleed. De volgende dag werden Chauvin en zijn drie collega's direct ontslagen.

Protesten over de hele wereld

In de dagen daarna ontstonden protesten over de hele wereld. Black Lives Matter, een anti-racisme beweging die in 2013 ontstond na de moord op de tiener Trayvon Martin, werd nieuw leven ingeblazen.

In juni lieten ook duizenden demonstranten in Nederland zich horen tegen racisme. Al snel verschoof de focus van de wereldwijde protesten naar racisme in eigen land. Na demonstraties in veel grote Nederlandse steden, werden enkele politieke veranderingen aangekondigd. Zo kreeg Nederland een 'nationaal coördinator discriminatie en racisme’ en een onderzoekscommissie die onderzoek doet naar de mechanismen achter discriminatie en racisme. Ook werd een motie aangenomen om racisme in scholenprogramma's op te nemen. Eind oktober besloot de Eerste Kamer een parlementair onderzoek in te stellen naar discriminatie in Nederland.