De verkiezingen zijn voorbij, maar de verdeeldheid in Amerika blijft

LIVE | Biden wint, maar Trump legt zich daar niet bij neer

19:01 Na vier dagen tellen en wachten is duidelijk wie de nieuwe president van Amerika wordt: Joe Biden. -Volgens diverse Amerikaanse media heeft hij genoeg kiesmannen gehaald voor het Witte Huis. -De Democraat bereidt zijn overwinningsspeech voor. Om 2.00 uur vannacht (Nederlandse tijd) spreekt hij het Amerikaanse volk toe. -Donald Trump zegt dat de verkiezing nog lang niet over is en kondigt meer rechtszaken aan. Volg hieronder alle ontwikkelingen in ons liveblog. Lees hier ons vorige blog over de verkiezingen terug.