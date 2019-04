De verwoesting van de Notre-Dame, wat gebeurde er precies?

UpdateDe verwoesting van de Notre-Dame voltrok zich gisteren als een ongeluk in slow motion. Inmiddels is het vuur onder controle, en wordt de schade opgemaakt. De twee torens van de kerk en een deel van het geraamte is behouden gebleven, maar twee derde van het dak en de bekende torenspits is volledig verwoest. Wat gebeurde er precies?

Om 18.15 uur, maandagavond, begon de heilige mis in de kathedraal. Zoals gebruikelijk. Rond 18.50 kwam de eerste melding binnen van een brand. Het vuur ontstond achter het middenschip van de kerk, bij de torenspits. De kerk is als gevolg van de melding volledig geëvacueerd en de brandweer was snel ter plekke.

Het vuur sloeg vervolgens genadeloos om zich heen. De spitse toren vatte vlam en het vuur verspreidde zich naar het dak van de kathedraal. Gloeiende asdeeltjes dwarrelden rond en het vuur was van heinde en verre te zien.

De omgeving werd afgezet en Parijs keek angstvallig toe hoe hun monumentale kerk, een van de grootste toeristische trekpleisters van het land, in vlammen onder de hemel stond.

Al snel wordt duidelijk dat er geen gewonden zijn gevallen, ook niet toen de verteerde torenspits uiteindelijk instortte, evenals het dak. Brandweermensen houden ondertussen de torens nat in de hoop dat het vuur zich niet verder verspreidt. Het is is dan rond kwart voor negen.

Alle bewoners van Île de la Cité (zo'n duizend mensen) worden geëvacueerd, ook de vijf hotels op het eiland in de Seine worden ontruimd. Op de bruggen zingen mensen het Ave Maria, terwijl ze naar de rode gloed kijken.

Op dat moment zijn ruim 400 brandweerlieden bezig het vuur te bestrijden. De wereld kijkt toe, alle tv-zenders in Frankrijk en veel ook in het buitenland doen verslag van de brand. Er wordt overwogen om met vliegtuigen en heli's water op de kathedraal te laten vallen, maar dan was heel de constructie van de kathedraal zeker bezweken. Het is dan rond een uur of tien.

Er wordt gevreesd voor de torens, die ook in brand leken te staan. Het blussen heeft echter effect en rond de klok van 23 uur 's avonds lijkt het vuur onder controle. De structuur -de muren en de twee stenen torens - lijkt gered. Rond die tijd wordt ook bekend dat een brandweerman ernstig gewond is geraakt bij de bluswerkzaamheden. Het bluswerk richt zich vanaf dan op het koelen van de resten van de kathedraal. Dat gaat heel de nacht door. Ook probeert de brandweer zoveel mogelijk kunstwerken uit de kerk te redden.

Rond 03.00 vannacht meldt de brandweer dat het vuur onder controle is. Twee derde van het dak van de kathedraal is verwoest, maar de twee torens en de structuur van de kathedraal zijn behouden.

Onderzoekers zijn dan al gestart met het verzamelen van getuigenissen van de arbeiders die aan het werk waren bij de Notre-Dame. Het lijkt erop dat het vuur ontstond aan de steigers die op het dak waren geïnstalleerd. Er waren al enkele maanden restauratiewerkzaamheden gaande aan het monumentale bouwwerk.

Op Twitter deelt de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, een foto waarop te zien is hoe diverse relikwieën, zoals de doornenkroon en de tuniek van de heilige Louis, samen met andere (kunst)stukken uit de Notre-Dame in veiligheid zijn gebracht door de brandweer. De burgemeester bedankt alle brandweerlieden en agenten die een ‘enorme menselijke ketting gevormd hebben om deze kostbaarheden in veiligheid te brengen’.

De heropbouw van de Notre-Dame zal ‘decennia’ in beslag nemen. Dat heeft Eric Fischer, directeur van de Fondation de l’OEuvre Notre-Dame, vannacht in een interview met het Franse persagentschap AFP.

Gezien de enorme omvang van de noodzakelijke herstelwerkzaamheden, die betrekking hebben op diverse aspecten zoals het hout- en metaalwerk, de stenen structuur, de dakbedekking en de technische installaties, zullen bijna alle bouwdisciplines ingeschakeld moeten worden, zegt hij.

Volgens Fischer beschikt Frankrijk over een goed netwerk van bedrijven, van bekwame ambachtslieden tot grotere gespecialiseerde firma’s, ‘die zeer bedreven zijn in het onderhoud en het herstel’. Of en hoe goed de architecten en restaurateurs erin zullen slagen om het monumentale gebouw nauwkeurig te reconstrueren, zal afhangen van de hoeveelheid documentatie en kopieën die beschikbaar zijn, schat hij.