De vloek van de Kennedy's: kleindochter (22) van Robert overleden na ‘overdosis’

Een kleindochter van de in 1968 doodgeschoten Amerikaanse politicus Robert F. Kennedy is gisteren overleden op het familielandgoed onder Boston. Saoirse Kennedy (22) bezweek aan een overdosis, melden Amerikaanse media. Een zoveelste drama in de ‘koninklijke familie’ van de Verenigde Staten.

Amerikanen en eigenlijk de halve wereld volgen al decennia het wel en wee van de familie Kennedy. Zij vormen de ongekroonde koninklijke familie van de Verenigde Staten. De Kennedy’s zijn een fameuze politieke dynastie zoals ook de Bush familie, de Clintons dat zijn en zoals Donald Trump nu een dynastie probeert te vestigen door dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner naar voren te schuiven.

De Kennedy-dynastie telt vele prachtige carrières politici, ambassadeurs en ondernemers. De 37-jarige afgevaardigde Joe Kennedy, kleinzoon van Robert Kennedy, geldt als de stille hoop van de Democraten om toekomstig president te worden. De wereld smulde van de mooie momenten als het droompaar John F. Kennedy en de mooie Jacqueline poseerden. Maar diezelfde wereld huilde na de moord op John F. en een reeks van familiedrama’s die alles bij elkaar bekend staan als ‘de Kennedy vloek’.

De Kennedy's in 1948. Van Links: John F. Kennedy, Jean Kennedy, Rose Kennedy, vader Joseph P. Kennedy Sr., Patricia Kennedy, Robert F. Kennedy, Eunice Kennedy, en op de voorgrond Edward M. Kennedy.

Zo noemde Ted Kennedy, broer van John, het opeenvolgende malheur toen hij zelf aan de beurt was en moest getuigen vanwege een kwalijk auto-ongeluk dat hij in 1969 veroorzaakte en waarbij zijn medewerkster Mary Jo Kopechne (28) omkwam. Wat de Kennedy’s overkomt lijkt misschien een vloek maar je kunt ook zeggen dat ongelukken, drugsgebruik en ziektes nu eenmaal vaker voorkomen in zulke omvangrijke families als de katholieke Kennedy’s. Maar de nazaten van Joseph Kennedy en vooral Rose Kennedy die in 1995 op 104-jarige leeftijd overleed hebben inderdaad vaak voor triest nieuws gezorgd.

De moorden

Robert F. Kennedy op verkiezingscampagne in 1968.

De vloek van de Kennedy’s wordt altijd gerelateerd aan 22 november in 1963 in Dallas toen John. F. Kennedy, een van de populairste Amerikaanse presidenten en ook razend populair in Nederland, werd doodgeschoten door Lee Harvey Oswald. De moordenaar zelf werd gedood voordat hij kon getuigen wat allerlei complottheorieën bevorderde. Nog steeds wordt er druk gespeculeerd over wie er achter die moord zat. Vijf jaar later weer een schok toen de broer van John, Robert Kennedy doodgeschoten in Los Angeles. ‘Bobby’ was de gedoodverfde presidentskandidaat van de Democraten. Hij werd doodgeschoten door de Palestijn Sirhan Bishara Sirhan omdat hij vond dat Bobby Israël steunde in het Israëlisch-Arabische conflict dat in die tijd weer hoog was opgelopen.

De ongelukken

Piloot Joseph junior (29), de broer van John F., sneuvelde in 1944 toen zijn vliegtuig explodeerde boven Engeland. Katleen (28), de zus van John F. kwam in 1948 om blij een vliegtuigongeluk in Frankrijk. Ted Kennedy overleefde op zijn 32e op wonderbaarlijke een vliegtuigongeluk en op zijn 37e een bizar en eenzijdig auto-ongeluk toen hij bij Chappaquiddick Island van een brug reed en zijn jonge medewerkster Mary Jo Pepechne omkwam.

Ted Kennedy na de begrafenis van Mary Jo Kopechne.

Joseph Kennedy II, een van de elf kinderen van Robert Kennedy, crashte in 1973 met zijn Jeep. Inzittende Pam Kelly raakte voor de rest van haar leven verlamd. Michael Kennedy (39), een andere zoon van Robert, overleed bij een skiongeluk in de bergen van Colorado. John F. Kennedy Junior (38), zoon van John F., sterft met zijn vrouw en schoonzus bij een ongeluk boven zee met zijn privévliegtuigje.

Ziekte en drugs

Rosemary Kennedy, de zus van John F., had psychische problemen. Vader Joseph liet ‘omdat hij vreesde voor de reputatie van de familie’ een omstreden lobotomie (schedelboring) uitvoeren die slecht afliep. Rosemay eindigde in een rolstoel. Haar lot inspireerde zus Eunice tot de oprichting van de Paralympics.