Deelnemer Alpe d’Huzes stort 40 meter in ravijn

Schade

Na onderzoeken in het ziekenhuis bleek de schade mee te vallen. ,,Een wonder als je bedenkt hoe hij is gevallen,” vertelt zijn vriendin Judith, die tegelijk met de ambulance arriveerde op de plek van het ongeval.



Als troost mocht Arjen vandaag op krukken over de finish. ,,Maar het is zo zuur om niet echt mee te kunnen doen…” Vanmorgen vroeg om 4.00 uur zou hij eigenlijk afdalen en dat moment laat hem nog niet los… ,,Ik keek er zó naar uit. Ik zat er al zó lang op te wachten. Wat ga ik eten, wat ga ik aandoen? Dat soort vragen hielden me bezig. En dan ineens valt alles weg. Dat is vooral heel erg balen. Maar ik probeer me telkens maar te bedenken dat het ook heel anders had kunnen aflopen… dat helpt een beetje.”



,,Ik had een jaar lang getraind en ben net helemaal hersteld van een kruisbandblessure. Nu lijkt het erop dat die weer gescheurd is.” Een MRI moet dat in Nederland nog uitwijzen. ,,Maar de pijn voelt hetzelfde, dus ik vrees het ergste.”



2700 euro zamelde Arjen in voor de strijd tegen kanker, een bedrag dat alsnog naar Alpe d’HuZes gaat.