Deelnemers Duitse Big Brother zijn niet op de hoogte van de coronacrisis

Het is nauwelijks voor te stellen dat er nog mensen zijn die niets afweten van de coronapandemie, maar ze bestaan wel. De veertien deelnemers van de Duitse versie van reallifesoap Big Brother hebben totaal geen idee van wat zich op dit moment afspeelt in hun land en elders op de wereld.

Ze krijgen geen enkele informatie over de ontwikkelingen in de wereld sinds hun vrijwillige opsluiting op 6 februari, verklaarde de commerciële tv-zender Sat1 tegenover Duitse media.



Op het moment dat ze zich lieten opsluiten, waren in Duitsland alleen enkele coronabesmettingen bekend van werknemers van autotoeleverancier Webasto bij München. Deelnemers die later hun intrek in de woningen namen, waren verplicht hun mond erover te houden tegen de andere bewoners. Alle nieuwkomers werden vooraf getest op het virus en testten negatief, aldus de Duitse commerciële zender van de Europese mediagroep ProSiebenSat1.

Ethisch verantwoord

De zender zegt het ethisch verantwoord te vinden de deelnemers aan de reallifesoap onwetend te houden over de coronacrisis. Slechts in bepaalde omstandigheden wordt het ‘informatie-embargo’ doorbroken, zoals bij ziekte van een familielid. ,,In overleg met de familie wordt bepaald welke informatie de bewoners van buitenaf krijgen’’, verklaarde een woordvoerster tegenover de Süddeutsche Zeitung.

De deelnemers aan de Duitse Big Brother zitten opgesloten in twee woningen in de wijk Ossendorf in Keulen; een glazen huis en een blokhut. De stad ligt in de deelstaat Noordrijn-Westfalen; met 2100 besmettingen en zes doden de zwaarst getroffen regio in Duitsland.

Volgens Sat1 gelden er strikte regels en hanteert producent EndemolShineGermany speciale hygiënemaatregelen om de Big Brother-bewoners te beschermen tegen besmetting. De zender maakt niet bekend om wat voor maatregelen het gaat.

Overlijden

De discussie over de vraag welke informatie de Big Brother-deelnemers in Duitsland moeten krijgen, is niet nieuw. Vorig jaar was er ophef toen actrice Janine Pink tijdens haar opsluiting onwetend bleef over het verongelukken van een oud-collega.