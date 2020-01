Deelnemers Libië-top bereiken akkoord over wapenstilstand

Inzame­lings­ac­tie rond eerste Britse ‘struikel­steen’ voor Nederlands Holocaust-slachtof­fer Ada (24)

17:25 Een Britse wetenschapster is online een inzamelingsactie gestart voor het bekostigen van een struikelsteen voor een Nederlands Holocaust-slachtoffer. Het betreft de 24-jarige Ada van Dantzig, een in Rotterdam geboren schilderijenhersteller die in 1943 in Auschwitz werd vermoord nadat ze haar woonplaats Londen had verlaten om in Frankrijk familieleden te zoeken.