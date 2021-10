Deels versnipperd Banksy-schilderij geveild voor 22 miljoen euro

Het beroemde deels versnipperde schilderij van de Britse kunstenaar Banksy is in Londen geveild voor 18,6 miljoen pond (bijna 22 miljoen euro). Veilinghuis Sotheby’s spreekt op Twitter van een record. De verwachte opbrengst lag tussen tussen de 4 en 6 miljoen pond.

Toeschouwers reageerden geschokt toen het kunstwerk Girl with Balloon vlak nadat het verkocht was tijdens een veiling in oktober 2018, live voor de ogen van het publiek deels door een versnipperaar werd gehaald die ingebouwd was in de lijst van het schilderij. De koper had vlak daarvoor 1.045.000 Britse pond (1,23 miljoen euro) voor het stuk neergeteld.

Het werk kreeg de vervolgens nieuwe titel Love is in the Bin en werd vandaag opnieuw te koop aangeboden. Verwacht werd dat het kunstwerk een veelvoud zou opbrengen van wat de koper er destijds voor had betaald, maar het uiteindelijke bod van meer dan 18 miljoen Britse pond overtrof de verwachtingen. ,,Ik ben bang om deze hamer te laten vallen’’, grapte te veilingmeester, uit vrees dat het schilderij nog verrassingen in petto zou hebben. Die bleven gelukkig uit.

‘Sommige mensen denken dat het niet echt versnipperd werd. Dat werd het wel. Sommige mensen denken dat het veilinghuis erbij betrokken was, dat was niet zo’, schreef Banksy, wiens identiteit een goed bewaard geheim is, in 2018 op Instagram.

De naam van de koper is niet bekendgemaakt.