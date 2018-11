Deense ex-bendeleider doodgeschoten na lancering boek over crimineel verleden

'Trump wilde Clinton en Comey laten vervolgen'

5:29 De Amerikaanse president Donald Trump wilde het ministerie van Justitie opdragen om vervolging in te stellen tegen zijn twee politieke rivalen, presidentskandidaat Hillary Clinton en voormalig FBI-directeur James Comey. Zijn toenmalige adviseur op het Witte Huis, Don McGahn, heeft hem dit echter afgeraden, meldt The New York Times op basis van twee bronnen.