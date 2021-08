Delen Capitool geëvacueerd om bomdreiging: chauffeur van verdachte pick-up zegt bom te hebben

De Amerikaanse politie onderzoekt een bomdreiging in de buurt van het Amerikaanse parlementsgebouw, het Capitool. Agenten onderhandelen met een man in een pick-up die beweert dat hij een bom bij zich heeft. De politie van het Capitool zegt zijn identiteit te kennen, maar niet zijn motief.

De verdachte kleine vrachtauto met open laadbak staat bij de bibliotheek van het parlement. Deze Library of Congress geldt als een van de belangrijkste bibliotheken ter wereld. Het voertuig is op de stoep geparkeerd, waarna de chauffeur beweerde dat hij een bom bij zich heeft.

De man zou zijn verschenen op een 31 minuten durende livestream van Facebook. In zijn handen heeft hij een metalen bus, waarin draadjes steken en een soort van ontstekingsknop. Als hij wordt neergeschoten door de politie dan ‘gaat tweeëneenhalve blok eraan’, zegt hij over de omgeving van zijn voertuig. De man stelt dat ‘de revolutie nu gaande is’, dat hij meerdere bommen heeft verstopt en vraagt president Joe Biden om een luchtaanval op Afghanistan. De man heeft veel dollarbiljetten uit het raam van zijn wagen gegooid, die liggen her en der op de stoep. Lokale media melden dat Facebook het profiel van de man heeft geblokkeerd, beelden van de livestream gaan nog wel rond.

De politie onderzoekt of zich explosieven in de truck bevinden, melden Amerikaanse media, en is in onderhandeling met de man. Op Twitter worden beelden verspreid van een zwarte pick-up met daarin een man.

In de wijde omgeving rond het voertuig worden mensen geëvacueerd. Er is ook gemeld dat het Capitool zelf werd ontruimd, maar er zijn ook berichten dat iedereen het bevel heeft gekregen op zijn plek te blijven. Het verschilt per plek op het terrein.

Het Capitool is eerder dit jaar al kort in lockdown geweest toen een automobilist inreed op een veiligheidsbarrière. Begin januari werd het gebouw nog bestormd door aanhangers van toenmalig president Trump, die het niet eens waren met zijn verkiezingsnederlaag.

