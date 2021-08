Delen Capitool geëvacueerd om bomdreiging: chauffeur van verdachte truck zegt bom te hebben

De Amerikaanse politie onderzoekt een bomdreiging in de buurt van het Amerikaanse parlementsgebouw, het Capitool. In de omgeving is een verdachte vrachtwagen geparkeerd. De chauffeur beweert dat hij een bom bij zich heeft. De politie onderzoekt of zich explosieven in de truck bevinden en stuurt onderhandelaars, melden Amerikaanse media.