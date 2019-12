Democraat die tegen impeachment was loopt over naar Republikeinen

Spanje had verkozen Catalaanse leider moeten vrijlaten

19 december De gedetineerde oud-vicepremier van de Catalaanse regering Oriol Junqueras had recht op immuniteit vanwege zijn verkiezing in mei als lid van het Europees Parlement. Hij had daarom moeten worden vrijgelaten om zijn zetel in Straatsburg als Europarlementariër in te kunnen nemen. Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald.