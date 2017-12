Democraat Jones wint in Alabama van omstreden Republikein Moore

Het gaat om een ingelaste verkiezing om één senaatzetel in het Amerikaans Congres, die was vrijgekomen toen Jeff Sessions minister van Justitie werd in de regering-Trump. Normaal gesproken leveren verkiezingen in deze zuidelijke staat een makkelijke overwinning voor de Republikeinen op. Het is 25 jaar geleden dat een Democraat er een senaatzetel won.



De peilingen wezen nu echter op een nek-aan-nekrace tussen Republikein Roy Moore (70) en zijn Democratische tegenstrever Doug Jones (63). Belangrijkste reden voor de spanning was dat Moore een zeer omstreden kandidaat is. Hij wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag toen die vrouwen nog minderjarig waren en Moore al 30 jaar oud was. Moore zelf ontkent categorisch alle aantijgingen over seksueel ongepast gedrag. Ondanks de commotie had de Amerikaanse president Donald Trump zijn onvoorwaardelijke steun aan zijn partijgenoot uitgesproken.



De Republikeinse partij is erg verdeeld over steun aan Moore. Sommigen steunen hem, maar andere partijgenoten hebben al gezegd meteen een onderzoek naar Moore te willen op het moment dat hij de Senaat zal betreden. Trump voerde vrijdag campagne voor Moore in Pensacola in de staat Florida, dicht bij de staatsgrens van Alabama. Moore herhaalde zondag nog maar eens tegen zijn aanhangers dat een stem op hem ook een stem op de president is.