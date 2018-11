Democraten pakken winst in Huis, Republikeinen behouden Senaat

De Republikeinen behouden de meerderheid in de Amerikaanse Senaat, de Democraten lijken de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden binnen te halen. Dat stellen Amerikaanse media na de eerste uitslagen.

De Democraten moesten voorafgaand aan de verkiezingen 23 zetels inlopen op de Republikeinen om de meerderheid in het Huis te krijgen en dat lijkt te zijn gelukt. De Democratische leider van het Huis, Nancy Pelosi, zei vannacht: ,,Vergeet dit gevoel niet. Ken de macht om te winnen.’’

De Democratische winst in het Huis van Afgevaardigden betekent slecht nieuws voor de Amerikaanse president Donald Trump, omdat zijn beleid dan niet kan rekenen op een politieke meerderheid. De Republikeinen hadden voorafgaande aan de stembusgang een meerderheid in beide huizen van het Congres en ze lijken de controle te behouden over de Senaat, waar bij deze verkiezing ongeveer een derde van de zetels op het spel stond.

Midwesten

In het midwesten, waar Donald Trump in 2016 verrassend veel stemmen kreeg, lijken wederom veel Republikeinen zetels te winnen. Zo won Andy Barr het zesde district in Kentucky van Democraat Amy McGrath, meldt ABC News. De Democratische Partij had gehoopt daar een slag te kunnen slaan.

De Republikein Ted Cruz is met een kleine voorsprong herkozen als senator van de Amerikaanse staat Texas. De Democraat Beto O’Rourke stond lange tijd voor in de tussenstand, maar op het einde won Cruz toch. In de peilingen vooraf werd gedacht dat Cruz ruim zou winnen, hoewel O’Rourke zeer populair was onder progressieve stemmers en steun kreeg van veel beroemdheden.

Politieke primeurs

Er deed een recordaantal vrouwen mee aan de tussentijdse verkiezingen en de uitslagen brengen een flink aantal primeurs, in zowel de lokale politiek als op het nationale toneel. De 29-jarige Democraat Alexandria Ocasio-Cortez wordt het jongste lid van het Amerikaanse congres. Rashida Tlaib uit Michigan en Ilhan Omar uit Minnesota, beide Democraat, worden de eerste moslima’s in het Huis van Afgevaardigden. Tevens zijn zij de eerste Congresleden van Palestijnse en Somalische afkomst.

In Kansas won Democraat Sharice Davids, een jurist en voormalige vechtsporter, als eerste vrouwelijke native American een zetel in het Huis van Afgevaardigden. Davids is openlijk lesbisch en deelt een primeur met de staat Colorado: daar is met Jared Polis de eerste openlijk homoseksuele gouverneur verkozen.