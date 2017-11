Democraten starten procedure om president Trump af te zetten

Britse avonturier spoorloos tijdens expeditie bij koppensnellers

16:41 De Britse avonturier Benedict Allen (57), die voor de BBC in Papoea-Nieuw-Guinea op zoek ging naar koppensnellers, wordt vermist. De Brit wilde een documentaire maken over de geïsoleerd levende Yaifo-stam en werd drie weken geleden door een helikopter gedropt in het oerwoud. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. Een tweet die Allen verzond, net voor hij uit Londen vertrok, krijgt nu wel een heel akelige bijklank.