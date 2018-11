Democraten veroveren Huis, Republikeinen houden Senaat

De Republikeinen hadden voorafgaande aan de stembusgang een meerderheid in beide kamers van het Congres. De opkomst lijkt veel hoger dan in 2014.

De Democraten moesten 23 zetels inlopen op de Republikeinen om het Huis te veroveren. Ze winnen er 26. De Democratische leider van het Huis, Nancy Pelosi, zei vannacht: ,,Vergeet dit gevoel niet. Ken de macht om te winnen.’’ Ze is inmiddels gefeliciteerd door president Trump, melden betrokkenen . Trumps woordvoerster stelt desondanks dat het ‘een goede nacht was’: ,,Iedereen die een blauwe (Democratische, red.) golf had verwacht, heeft het mis. Wellicht zie je een kleine rimpeling, maar zeker geen golf.”

Patstelling

De Democratische winst in het Huis is hoe dan ook een domper voor Trump, die het zonder automatische politieke meerderheid in het Congres veel lastiger krijgt om te regeren. De Democraten kunnen wetgeving blokkeren, ook zullen ze een aantal onderzoeken starten naar de handel en wandel van Trump. Een anonieme adviseur van de president zegt tegenover persbureau Reuters dat Trump waarschijnlijk niet voorbereid is op die waslijst aan onderzoeken. ,,Ik denk niet dat hij volledig beseft wat het betekent dat de voorzittershamer in handen komt van Nancy Pelosi en haar handlangers”, zei de bron.